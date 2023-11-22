UBP Milletvekili Küçük, Salih Miroğlu’nun ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Ülke siyasetinin değerli bir ismi olan merhum Salih Miroğlu’nu, ölümünün 18’inci yılında rahmet ve özlemle anan Küçük, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Efsane Genel Sekreterimiz Salih Miroğlu UBP’ye ve ülkeye önemli hizmetlerde bulunmuştur. Onun çizdiği yolda bizlerde farklı görüşlere saygı duyarak ülkemize ve partimize hizmet etmekteyiz.
Salih Miroğlu’nun gerek Cumhuriyet Meclisi’nde ve Bakanlık görevlerinde gerekse UBP içinde izlediği tutumdan biz siyasetçilerin öğrenecekleri çok şey var. Ulusal Birlik Partisi milletvekili olarak Miroğlu’nu asla unutmadığımızı ve unutmayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.”
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