UBP Milletvekili Küçük: "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Geçici ve Özel Komitesi dijital mecraların çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini ele alacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, önerisi üzerine kurulan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Geçici ve Özel Komitesi’nin, dijital mecraların çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini ele alacağını belirtti.

Küçük yaptığı açıklamada, “Tüm dünyadaki toplumsal sorun olan dijital mecraların çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerinin çok yönlü ele alınması gerekir. Gelinen aşamada dijital dünyada çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşadığı muhtemel sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlar toplumsal sorun olarak kabul edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Küçük, komitenin kurulması için yaptığı öneriyi de şöyle paylaştı:

“Dünya genelinde son 30 yıldan fazla Internet’in hayatımıza girmesi ve gelinen aşamada dijital dünyada çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşadığı muhtemel sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlar toplumsal sorun olarak kabul edilmektedir. Ülkeler ortak sorunun ortak çözümle sürdürülebilir sosyal politikalara ihtiyaç duymaktadır. Bu politikaların belirlenmesinde en üst düzeyde siyasi sorumluluklarımız vardır. Tüm paydaşlar olarak kabul edilen devlet kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili özel sektör temsilcileri ile ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunla mücadelede gerek yasal gerekse tüm paydaşları koordine ederek ortak eylem planı belirlenmesine ivedilikle ihtiyaç vardır.







-Komite güvenilirliği artırmayı ve geliştirmeyi amaçlıyor

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları komitesi dijital dünyada çocuklara ve gençlere nasıl davranılması gerektiğini, halihazırda 28 ülkede ortak kavram belgesi hazırlamış olup, 168 ülkede desteklenen kavram belgesi ülkelere yol haritası olmuştur. Ancak her ülke kendi yerel kaynaklarına göre özel kavram belgesi hazırlanması gerekliliği vurgusu yapılmıştır. Bu kavram belgesinde belirtilen digital mecralarda çocuklarımızın maruz kaldığı siber ve akran zorbalıkları, psikolojik ve fiziksel sorunlar, dijital mahremiyet ve ahlaki değerler yönündeki sorunlar tüm ülkelerin ortak sorunları olarak kabul edilmiştir. Tüm ülkelerin karşılaştığı ortak soruna, ortak mücadele çağrısı yapılmıştır. Çocuk hakları bakımından çocuklarımızın ve gençlerimizin çok çeşitli güvenilir kaynaklardan yaşlarına uygun ve onları toplumsal olarak güçlendirecek dijital içeriklere ulaşmaları hayati önem arz etmektedir. Bu hususta, toplumsal uzlaşı temelinde ülkemizdeki çalışmalara yön verecek dijital mecraların kullanılmasında güvenilirliği artırma ve geliştirme amacıyla gerekli çalışmaların yapılabilmesi için Cumhuriyet Meclisi’nde geçici ve özel komite kurulmasını öneririm.”

