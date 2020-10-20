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UBP Milletvekili Berova:“Haziran’dan önce seçimi doğru bulmam”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, eski Eğitim Bakanlarından Özdemir Berova, “Ya yeni bir hükümet kurulacaktır ya da seçim… Mayıs Hazirandan önce yapılacak seçimi kişisel olarak doğru bulmuyorum” değerlendirmesini yaptı. Katıldığı Tv programında konuşan Berova şöyle dedi;

UBP Milletvekili Berova:“Haziran’dan önce seçimi doğru bulmam”

 

“Ya yeni bir hükümet kurulacaktır ya da seçim… Mayıs Hazirandan önce yapılacak seçimi kişisel olarak doğru bulmuyorum. Parti bir karar verecektir. Bu karar olgunlaştıktan sonra mücadeleye devam edeceğiz. Yeni kabinede kimler olur olmaz o yeni seçilecek başbakanın takdirinde…”
 
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