UBP, Kişmir'i dava ediyor

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'in paylaşımı UBP'nin tepkisini çekti. UBP, Kişmir'le ilgili tüm yasal yollara başvurulacağını bildirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in sosyal medyada yer alan ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, UBP milletvekilleri ve Türkiye’ye yönelik “ağır hakaretler” içeren yazısını protesto ederek, yazı ve yazarla ilgili tüm yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

UBP Basın Bürosu aracılığıyla UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, “UBP’nin hiçbir koşulda kendisine yapılan, gerçek dışı, çirkin demokrasinin özüyle bağdaşmayan saldırılar karşısında gerilemeyeceği, Kıbrıs Türk Halkı adına verdiği özgürlük, güvenlik, refah mücadelesinden taviz vermeyeceği, Türkiye ile kardeşçe ilişkileri geliştirmekten vazgeçmeyeceği” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye’nin, Akdeniz’de kendisi ve Kıbrıs Türk halkının yasal haklarını korumak için büyük bir gayret içindeyken birilerinin Türkiye ve Türkiye ile birlikte hareket edenlere karşı harekete geçtiği kaydedildi. Açıklamada, “Yazıda bazı UBP milletvekillerinin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Beyaz Ev’de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile yemek yemelerini eleştirmek adına Beyaz Ev’i genel ev, Türkiye’yi genel ev işletmecisi, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile UBP milletvekillerini ise fahişe olarak tanımlayarak hakaret etmiştir. Bir kere vurgulamalıyız ki kötü söz sahibine aittir” denildi.

Birilerinin 11 Ekim seçimlerini bahane ederek Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nün arasını açmaya, Türkiye’nin Kıbrıs’ta sıkıntı yaşamasına neden olmaya çalıştığı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

“Hedef, Türkiye’nin Kıbrıs’tan çıkması ve emperyalist güçlerle onlarla işbirliği yapan-Rum-Yunan ikilisinin ada ile beraber Doğu Akdeniz’ a hakim olmasıdır. Maalesef Kıbrıs Türk kimliği ile Türkiye’ye hakaret eden bu zihniyet, AB İle Rum kesiminin masasında yemek yendiğinde ses çıkamıyor ama Türkiye’nin bir temsilcisinin masasında oturuldu mu akla hayale gelmeyecek çirkinliğe başvurabiliyor.

‘Ankara’ya tarihinin en büyük dersini vereceğiz’ diyen bu çarpık zihniyet kendi halkına, kendi devletine karşı suç işlemekten geri kalmazken acaba kimden güç alıyor? Kıbrıs Türk halkı iyi düşünmeli, bu gibilere hangi kisve ile faaliyet gösterirlerse göstersinler tepki ortaya koymalıdır.

Ulusal Birlik Partisi, dünden bugüne Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü, güvenliği, egemenliği için mücadele veren Kıbrıs Türk Halkı’nın partisidir, Anavatan Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı kardeşçe ilişkilerin geliştirilmesinden yanadır ve dış güçlerin maşaları ne yaparsa yapsın, kendini bilmezler, Türkiye ve KKTC düşmanları ne yazarsa yazsın yolundan dönmeyecektir.”

