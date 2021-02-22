UBP Kaynıyor

Başbakan Saner’in Bakanı Ali Pilli görevden alması, UBP’de yeni bir krizin fitilin ateşledi. Taban ayaklanırken, UBP içerisindeki muhalifler, UBP’nin olağan kurultayının en kısa sürede gerçekleşmesi için düğmeye bastı



Saner’e ateş püsküren Ali Pilli “Başbakan Ersan Saner artık burada oturamaz, oturmamalı. UBP’nin 14 Mart’ta kurultaya gitmesi için çalışacağım.

Etkiye tepki vereceğim ben bunu hak etmedim. Bu tepkiyi Saner görecek” dedi





Ali Pilli’nin mart ayında kurultay talebini değerlendiren Saner ise

“Partimizde önce genel sekreterlik seçimi olacak. Bu ortamda seçime gidebilmek pek mümkün değil. Kurultayımız ekim ayındadır” diye konuştu





UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Ali Pilli'nin görevden alınması sonrasında tabanın ayaklandığını söyledi. Sucuoğlu, kurultay için “Ekim olmaz, en geç haziran sonuna kadar yapılmalı. Adayım ve yarım bıraktığımız işi bitireceğiz" dedi





UBP Milletvekili Zorlu Töre, kurultayda aday olduğunu açıkladı, kabine değişikliğine gitmenin de doğru bulmadığını anlattı. UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ise Pilli’nin görevden alınmasında zamanlamanın yanlış olduğunu belirtti ve “Dere geçerken at değiştirilmez” dedi

