CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Erhürman, açıklamasında "UBP içinde bile "tarafsız" olamayan bir Cumhurbaşkanlığı! "Beni temsil etmiyor" denildiğinde neye kızılıyor?" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Sn. Sucuoğlu söylüyor: Cumhurbaşkanlığı'nda, UBP ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda "başkan seçimli erken kurultay" konusu görüşülmüş! Bırakın halkın genelini, UBP içinde bile "tarafsız" olamayan bir Cumhurbaşkanlığı! "Beni temsil etmiyor" denildiğinde neye kızılıyor?!

