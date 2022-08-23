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“UBP içinde bile tarafsız olamayan bir Cumhurbaşkanlığı”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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“UBP içinde bile tarafsız olamayan bir Cumhurbaşkanlığı”

Erhürman, açıklamasında "UBP içinde bile "tarafsız" olamayan bir Cumhurbaşkanlığı! "Beni temsil etmiyor" denildiğinde neye kızılıyor?" dedi.
Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:
Sn. Sucuoğlu söylüyor: Cumhurbaşkanlığı'nda, UBP ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda "başkan seçimli erken kurultay" konusu görüşülmüş! Bırakın halkın genelini, UBP içinde bile "tarafsız" olamayan bir Cumhurbaşkanlığı! "Beni temsil etmiyor" denildiğinde neye kızılıyor?!
 
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