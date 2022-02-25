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UBP, Hayat Pahalılığı ödeneğini kaldırıyor mu?

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CTP milletvekili Devrim Barçın, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini durdurmaya hazırlandığını söyledi

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UBP, Hayat Pahalılığı ödeneğini kaldırıyor mu?

 
CTP milletvekili Devrim Barçın, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini durdurmaya hazırlandığını söyledi
 
 
Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini durdurmaya hazırlandığını iddia etti.
Devrim Barçın’ın açıklaması şöyle:
 “Tüm ekonomik koşulların bilindiği ve iktidarda olunduğu 1 ay öncesinde UBP2022 Seçim manifestosunda fotoğrafta da gördüğünüz üzere "eşel mobil uygulaması sürdürülecek" diye halka taahhütte bulunmuştur.
Buna karşın edindiğimiz bilgilere göre hükümet, HP ödeneğini durdurma yönünde ek bütçe çalışmalarına başlamış durumda.
Gelir artırıcı hiçbir önlem ve politika geliştirmeden krizin bedelini direk emeği ile geçinenlere, halka ödettirilmesi asla kabul edilemez dostlar.
HP uygulamasının durdurulması durumunda 43.000 Sosyal Sigorta Emeklisi, 14.500 Kamu Emeklisi, 18.500 Kamu Çalışanı, 3.900 Yoksulluk Maaşı alanlar, 5.000 Engelli Maaşı alanlar ile HP ödeneği almaya hak sahibi olan Belediye Emekçileri ve daha binlerce kişi yani toplamda 100.000 kişiye yakın insan, kaybettikleri alım gücünü daha da kaybedeceklerdir.
Ama yılgınlık yok arkadaşlar.
Gelir artırıcı alternatif yasa ve politika önerilerimizle, 100.000 kişi yani halk olarak buna direneceğiz ve hakkımızı yedirmeyeceğiz.”
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