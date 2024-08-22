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UBP Genel Başkan Adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu Kamu-İş’i ziyaret etti

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UBP Genel Başkan Adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu Kamu-İş’i ziyaret etti
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adaylarından Dr. Ahmet M. Karavelioğlu dün Kamu-İş’i ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu ve projelerini anlattı.

Kamu İşçileri  Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile yapılan görüşmede ülkedeki güncel sorunlar ile ilgili çözüm projelerini anlatan Dr. Karaveliloğlu,  bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerini de detaylı şekilde sendika yöneticilerine aktardı. 

Görüşmede Dr. Karavelioğlu yazmış olduğu Liderlik isimli kitabını da Kamu iş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu‘na takdim etti.

Kamu iş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu da Dr. Ahmet M. Karavelioğlu‘na başarı dileklerinde bulundu.
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