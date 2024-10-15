UBP'den "yeni adayla devam" kararı

UBP, Meclis Başkanlığı için Töre'den vazgeçip yeni adayla devam kararı aldı. UBP Meclis Grubu perşembe günü toplanacak ve yeni adayı belirleyecek

Zorlu Töre'nin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için 23 evet, 25 hayır almasıyla gözler başka bir adaya çevrildi.

UBP MYK ve PM toplantılarının ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı adaylığı için yeni bir isimle yola devam etme kararı aldı. UBP Meclis Grubu perşembe günü toplanacak ve yeni adayı belirleyecek.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yeni bir adayla yola devam etme konusunda parti meclisinin oy birliğiyle karar aldığını açıkladı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, dün Parti Meclisi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yeni bir adayla yola devam etme konusunda Parti Meclisi’nin oy birliğiyle karar aldığını ifade etti.

Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarında kendisine yeni bir sorumluluk yüklendiğini ifade eden Üstel, bu toplantılarda yapılan görüşmelerle ilgili her türlü yetkinin kendisine verildiğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nin ilk toplantısında, meclis başkanlığı seçimi konusu da ele alındı.

UBP Parti Meclisi, “Meclis başkanlığı seçim süreci içerisindeki tıkanıklığı açıp, Meclis'in yasama ve denetim faaliyetine başlayabilmesi sağlamak adına, her türlü kararı alıp yürürlüğe koyma konusunda Genel Başkana tam yetki verme” kararı aldı.

Yeni adayın perşembe günü UBP Meclis Grup Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından UBP'nin Sarayönü’ndeki binasında saat 15.00 sıralarında başlayan Parti Meclisi toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Toplantının sonra ermesinin ardından açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, kurultayda seçilen Parti Meclisi’nin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan İktisadi Mali İş birliği protokolleriyle ülkeye yeni projeler kazandırmaya çalıştıklarını söyleyen Üstel, “Halkımızın rahatlığı, ferahı için ve halkımızın ihtiyacı olan yasaları Cumhuriyet Meclisi’nden geçirmek için milletvekillerimiz bütün yaz komitelerde çalıştılar. Bu çalışma ile birlikte bazı yasalar Cumhuriyet Meclisi’nin gündemine gelmiş bulunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

“Bizim kaybedecek zamanımız yok” diyen Üstel, bir an önce Cumhuriyet Meclisi Başkanı'nı seçip çalışmalara başlamaları gerektiğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi milletvekili grubunun Zorlu Töre’yi aday gösterdiğini, 4 turda istenilen oyu alamadığı için ikinci adaya geçtiklerini ve orada da istenilen oyun alınmadığını kaydeden Üstel, bütün gurubun kararıyla yeniden Zorlu Töre’yi aday gösterdiklerini ancak “5’inci turda hayır oylarının evet oylarından” fazla çıktığını ifade etti.

“Bizim ülkemiz bir hukuk devletidir ve demokrasiyle idare edilen bir ülkedir.” şeklinde konuşan Üstel, Hukuk Dairesi’nden alınan görüş doğrultusunda partisinin dün Merkez Yönetim Kurulu ardından Parti Meclisi’ni topladığını belirtti.

Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yeni bir adayla yola devam etme konusunda Parti Meclisi’nin oy birliğiyle karar aldığını ifade etti.

Üstel, UBP ve CTP grup başkanvekillerinin anlaşmasına rağmen Meclis Başkan Yardımcısı’nın Meclis'i açmadığını da hatırlattı.

“Zaman çalışma zamanıdır, halkımıza hizmet etme zamanıdır.” diyen Üstel, süreci hızlandırmak için Ulusal Birlik Partisi’nin üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

İki buçuk sene içerisinde yaptıkları icraatların ortada olduğunu belirten Üstel, “Gerek reformlarda gerek yarım kalan projelerde ve gerekse insanımızın ihtiyacı olan düzenlemeleri yapıp, onların ekonomideki yaşanan sıkıntılardan rahatsız olmaması için her türlü tedbiri aldık. Hem MYK hem de PM, bana bir sorumluluk daha yüklediler. Bu tip görüşmeleri yapmam için her türlü yetkiyi bana verdiler.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, PM sonrasında milletvekilleri ile biraraya geldi ve yeni meclis başkan adayının kim olacağı ile ilgili aday belirleme konusunda görüş alışverişinde bulundu.