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UBP, demokratik olmayan bir yapıyla yönetiliyor

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UBP milletvekili Zorlu Töre, kurultay tarihini belirleyenin Parti Meclisi olduğunu ancak parti meclisinin toplantılara çağrılmayarak bay pass edildiğini söyledi ve UBP’nin demokratik olmayan bir yapıyla yönetildiğini belirtti

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UBP, demokratik olmayan bir yapıyla yönetiliyor

Diyalog TV’de yayınlanan Güne Merhaba programında Melis Günsel’in konuğu olan UBP milletvekili Zorlu Töre, siyasete güven azalıyor mu sorusu üzerine, siyasetçinin güven vermesinin önemli olduğunu ancak bazı siyasetçilerin sabah başka, öğlen başka, akşam başka konuştuğunu söyleyerek siyasette güvenin çoktan kaybedildiğini söyledi.
Töre, UBP’de kurultay yapıldığını 7 bin kişinin oy kullandığını ve bu kurultayda 2. Tura kalan 2 adayın adaylıktan çekilmesinin UBP’de iradeyi yerle bir ettiğini söyledi.
Büyük bir kumpasa boyun eğerek çekilen 2 adayın çekilmemesi gerektiğini söyleyen Töre bunun kamuoyunda büyük bir deprem yarattığını ve ardından da artçı depremlerin bunu izlediğini belirterek halkın UBP’ye olan güveninin azalmasına neden olduğunu söyledi.
UBP’de 6 aydır parti meclisi toplantıya davet edilmediğini belirten Töre, kurultay tarihini belirleyenin Parti Meclisi olduğunu ancak parti meclisinin toplantılara çağrılmayarak bay pass edildiğini söyledi.
UBP’nin demokratik olmayan bir yapıyla yönetildiğini söyleyen Töre, UBP olarak demokratik yönetimin gereklerinin yerine getirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.
Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin açılması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Töre, Çağlayan bölgesindeki Çağlayan Kapısı olarak bilinen diğer bir adıyla Mağusa Kapısı’nın da çalışma yapılarak geçişlere açılması gerektiğini belirtti.
Arasta bölgesindeki dükkanların Rum kesiminden gelen kişiler haricinde KKTC halkı tarafından alışveriş yapılan bir bölge olmadığını belirten Töre, bu nedenle bazı dükkan sahiplerinin geçiş kapılarının açılışında kırmızı halı serilmesi fikrini uygulayan esnafı da kınadığını belirtti.
 
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