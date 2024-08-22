UBP'de saflar belli olmaya başladı

Taçoy dün “Kısa bir mola...” notu ile bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, Yasemin Öztürk ve Ali Pilli de vardı

Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay tarihi yaklaşırken adayların destekçileri de netleşmeye başladı. UBP’de genel başkanlık için adaylığını açıklayan Hasan Taçoy dün Güzelyurt bölgesinden “Kısa bir mola...” notu ile bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, her fırsatta Ünal Üstel’e oy vermeyeceğini söyleyen İskele milletvekili Yasemin Öztürk ve Güzelyurt milletvekili Ali Pilli de vardı. Öztürk ve Pilli’nin kurultayda Taçoy’u destekleyeceği mesajı verilirken birçok partili “Süpersiniz iyi çalışmalar” yorumu yaptı.