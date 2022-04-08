UBP bayrağını yakanlar için suç duyurusu

UBP Milletvekili Gardiyanoğlu, Meclis önünde yapılan eylemde UBP flamalarının ve atkılarının yakılmasıyla ilgili Polise suç duyurusunda bulundu

Belediyelerin birleşmesini protesto eden bazı eylemciler önceki gün UBP bayrağını yaktı. UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu ise polise giderek şikayetçi oldu.Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu önceki gün Meclis önünde yapılan eylem sırasında UBP flamalarının ve atkılarının yakılmasına tepki gösterdi.Polise suç duyurusunda bulunan Gardiyanoğlu, açıklamasında şöyle dedi;Görüşlerimiz farklı olabilir, Düşüncelerimiz farklı olabilir, Eylem en doğal haktır, Demokrasi çatısı altında yapılan her eyleme saygımız sonsuzdur.Dünkü eylemde Demokrasi çatısı altından çıkılmış ve Ulusal Birlik Partisinin logosunun bulunduğu atkı canlı yayında tüm halkımızın gözleri önünde yakılmıştı. Bizler bu tip antidemokratik olaylara karşı tepkisiz kalamayız. İlgili kişilerden bugün (dün) itibari ile şikayetçi olduk. Karar yüce yargımızındır”Öte yandan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, önceki gün Belediyeler Reformu’na karşı yapılan eylemlerde UBP bayrağı yakılmasına yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi.“Görüşümüze karşı görüş olabilir, protestolar da yapılabilir, bu demokrasinin gereğidir. Ancak UBP’sinin amblemini içeren bir emtiayı yakmak kimsenin haddine değildir” ifadelerine yer veren Hasipoğlu, UBP’nin güneşinin her zaman parlayacağına vurgu yaptı.Sadık Gardiyanoğlu