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UBP adayı Başman, Ceviz Festivali’nde vatandaşlarla bir araya geldi

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UBP adayı Başman, Ceviz Festivali’nde vatandaşlarla bir araya geldi
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UBP Milletvekili adayı Ali Başman, Lefke Ceviz Festivali’nde vatandaşlarla bir araya geldi, standları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti.

Başman’ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lefke Ceviz Festivali’ne eşi Ece Başman ile katılan Ali Başman’a, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil ve UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey ile UBP grubu eşlik etti.

Stantları ziyaret eden Başman, üreticilerle sohbet etti, yöresel ürün alışverişi yaptı.
Başman, Lefke’nin yıllardır kalplerindeki yerinin ayrı olduğunu belirterek, Lefke’den büyük güç aldıklarını söyledi.
UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey de Başman’ın 25’nci milletvekili olması için her bölgede çalıştıklarını kaydetti.
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