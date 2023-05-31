UBP adayı Ali Başman adaylık başvurusunu yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı Ali Başman, 25 Haziran’da yapılacak ara seçim için resmî adaylık başvurusunu YSK’ya yaptı.





Başman’a, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Ali Başman adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, adaylara başarılar diledi, bu yola girerken, devlete, vatana, millete daha fazla hizmet vermek amacıyla girdiğini söyledi ve hayırlı olmasını temenni etti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de, ülkede yeni bir demokrasi şöleni için burada olduklarını ifade ederek, seçimin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Halkın, UBP’ye son seçimlerde iktidar görevi verdiğini, yerel seçimlerde de birinci çıktıklarını söyleyen Üstel, bu seçimi de kazanacaklarını ifade etti.

Anayasa gereği bir koltuk için seçim yapılacağını ifade eden Üstel, seçime yönelik yapılan çalışmaları anlattı, UBP’nin farklı bir şekilde galip gelmesi için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

“Ülke istikrara susadı” diyen Üstel, bu seçimde de istikrara katkı koyulacağına inanç belirtti.

Hükümet olarak ülkenin ihtiyacı olan yasaları bir bir geçirdiklerini belirten Üstel, Belediyeler Yasası ile Öğretmenler Yasası örneğini verdi, “Hükümet programına ne yazdıysak yapacağız, iş yapacağız, ülkenin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

Üstel, seçimi kazanacaklarını, endişelerinin olmadığını söyledi.

