UBP, 47'nci yıl dönümünü kutluyor

UBP, 47'nci kuruluş yıl dönümünü bu akşam Lefkoşa'da Elysium Park'ta yapılacak





Ulusal Birlik Partisi (UBP), 47'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

"47 yıldır partimiz bir, sevdamız bir!" sloganıyla düzenlenecek kuruluş yıl dönümü resepsiyonu bu akşam saat 19.30'da Lefkoşa'da Elysium Park'ta yapılacak.

UBP, aralarında merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın da bulunduğu 51 kişi tarafından 11 Ekim 1975'te kurulmuştu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin 47’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Üstel, “11 Ekim, bu vatan topraklarında varoluş ve özgürlük mücadelesini zaferle taçlandıran kahraman halkımızın gür sesi, güçlü iradesi Ulusal Birlik Partisi’nin siyaset tarihimizde hayat bulduğu gündür” dedi.

Üstel, “Ulusal Birlik Partisi’nin 47’ncı yılını yine başımız dik, onurla ve gururla hep birlikte kutlarken, 47 yıl önce bugün Ulusal Birlik Partisi’nin temelini atanlara, özveri ile bugünlere taşıyanlara, bu parti için yüreğini ortaya koyanlara, emeğini, alın terini maddi manevi katkılarını esirgemeyenlere teşekkürlerimi sunarım. Bu yolculuğumuzda yitirdiğimiz, aramızda olamayan büyüklerimize Allahtan rahmet dilerim” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü bu coğrafyada varoluş mücadelesini, birliğini ve beraberliğini pekiştirerek, bayrağına vatanına, ana vatanına bağlılığını koruyarak sürdürmüş, hepimizin gurur duyduğu devlet olgusuyla tanışmıştır. Ulusal Birlik Partisi kurulduğu 1975 yılından buyana halkımızın yüce menfaatlerinin birlik ve beraberliğinin sağlandığı, güçlendiği oranda korunacağına inanarak siyasal yaşamını sürdürmüştür, sürdürmektedir. O nedenle Ulusal Birlik Partisi’nin gücü birliği olmuştur.

Ulusal birliğin önemine inanan, yürekleri Türklük değerleri için çarpan insanımız, siyasi temsil yönünden aradıkları kimliği, kurumu ve kucaklamak istedikleri gönülleri “güneşin” etrafında bulmuşlardır.

Ulusal Birlik Partisi, özgürlük ve egemenlik kavramlarını önemseyenlerin, Kıbrıs Türkünün geleceğine güvenle bakmak isteyen herkesin, bu 47 yıllık sürede partimize gönül vermiş, omuz vermiş, emek vermiş kahramanların eseridir.”

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 77’nci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmaya da işaret ederek, “Bugün egemenliğimizi ve güvenliğimizin teminatı ana vatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu tarihi konuşmayı selamlıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan’ın uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce KKTC’yi resmen tanımaya davet etmesinin ülke için hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Üstel, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Ne mutlu bize, bu çağrıyla birlikte yeni bir politika olarak partimizin sahiplendiği egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü talebimiz, dünya devletlerine Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştur. Bu duyuruyla birlikte hepimize daha büyük sorumluluk düşmekte olup, el birliği ile KKTC’nin egemen eşitliği ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için mücadelemize devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk halkı bu coğrafyada hep var olmuş olmaya devam edecek, özgür ve egemen varlığını koruyarak onu yaşatmak adına Ulusal Birlik Partili sevdalıları bu oluşumun gücüne güç katacaktır. UBP’nin hizmet anlayışındaki hedefi ülkemizin, halkımızın menfaatleri doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak geleceği yaratmak olmuştur, olmaya da devam edecektir.

Ulusal Birlik Partisi’nin 47 yıllık sürede ülkemize kazandırdığı eserler, halkımıza sunduğu hizmetler, başta ekonomi, demokrasi ve sosyal yaşamın her alanına sağladığımız kazanımlar asla yadsınamaz.

47 yıldır ortak bilinçle hep birlikte kol kola, omuz omuza yürüdüğümüz doğru yolda, bu birlik ve beraberliğin daha nice yıllar katlanarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Ulusal Birlik Partisi KKTC’nin en büyük, en köklü ve en güçlü partisi ve gerçeğidir. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Ulusal Birlik Partisine inananlar ne devletinden ne de ana vatan Türkiye’sinden vazgeçer. Güçlü bir Ulusal Birlik Partisi olmadan KKTC’nin aydınlık yarınları düşünülemez. Bu vesile ile, hizmette sınır tanımayan bir anlayışla bilgili deneyimli kadrolarıyla KKTC’yi aydınlık yarınlara taşımakta kararlılıkla çalışan partimizin her kademesinde görev alan tüm Ulusal Birlik Partililerimizi yürekten kutlar, partimizin 47’ıncı kuruluş yılının ülkemize ve halkımıza hayırlara vesile olmasını dilerim.”