Tuzla şehitleri anıldı

Tuzla köyünde 1956-1974 yılları arasında şehit düşen 21 Kıbrıslı Türk bu sabah Tuzla Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve saygı atışında bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın konuşması, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Sorumlusu Faruk Seçkin tarafından dua okunması ve şehitliği ziyaretle sona erdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bu gibi törenlerin dışında Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin nasıl yürütüldüğünün anlatılması konusunda bazı eksiklikler bulunduğuna dikkat çekti.

Uluçay, Gazimağusa’nın ülkenin ikinci büyük şehri olduğunu söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelsinde yaşananları çocuklarına ve torunlarına anlatmak için götürecek yer aradıklarını, şehitlikler dışında hiç bir yer olmadığını vurguladı.

“Bütün bu olaylar hayali değildi” diyen Uluçay, daha geçen ay Tuzla mezarlığında 19 yaşındaki kayıp şehidi defnettiklerini hatırlattı Uluçay, “19 yaşındaydı fotoğrafına baktığınız zaman üzülmemek mümkün değil. 19 yaşında bu vatan için bu millet için hayatını feda etmiş bir şehidimiz” dedi.

Gazimağusa Belediyesi olarak yaşananların ve varoluş mücadelesinin anlatılması maksadıyla Baykal tünelinin üzerinde ısrarla durduklarını kaydeden Uluçay, bunların hiç birini çocukların beyinlerini kin ve nefretle doldurmak için yapmadıklarını ancak tekrarlanmaması için yaşananları bilmek ve anlatmak gerektiğini söyledi.

Uluçay, verilen mücadelenin halkın huzuru, refahı ve özgürlüğü için olduğunu vurgulayarak, Baykal tüneli dışında kentin varoluş mücadelesinde ve sosyal yaşamında yer alan insanların isim ve hatıralarını yansıtacak bir anıt yapmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

