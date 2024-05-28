Tütün Endüstrisi Olağan Genel Kurulu, 5 Temmuz’da

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu 5 Temmuz’da yapılacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre toplantı 11.00’de şirket genel merkezinde gerçekleştirilecek.
Toplantıda Yönetim Kurulu raporu okunacak, 31 Aralık 2023 tarihli bilanço hesapları incelenecek ve murakıplar raporu okunarak onaylanacak.
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