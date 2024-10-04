"Tutuklamaların hukuki dayanağı yok"

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde konuşan UBP Milletvekili Hasipoğlu, Rum tarafının gerçekleştirdiği tutuklamaların hukuki dayanağının olmadığını söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AIHM) etkin bir iç hukuk olarak kabul ettiği Taşınmaz Mal Komisyonu'nun kararlarını tanımaya davet etti.

Kıbrıs Rum tarafının gerçekleştirdiği tutuklamaların hukuki dayanağının olmadığını söyleyen Hasipoğlu, GKRY’nin tek amacının KKTC ekonomisine zarar vermek olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Strazburg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde (AKPA) bulunan Oğuzhan Hasipoğlu, Rum milletvekillerinin tutuklamalar konusunda yaptığı konuşmalara cevap verdi.

Genel Kurul salonunda, Rum milletvekili Tornarides”in Taşınmaz Mal Komisyonu”nun (TMK) etkinliğinin sorgulanması gerektiği ve kuzeydeki satışların gayri yasal olduğunu ifade etmesi üzerine söz alan Hasipoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun kararlarının AİHM tarafından etkin bir iç hukuk olarak kabul edildiğine işaret ederek, Avrupa Konseyi üye ülkelerinin AIHM'in kararlarına uymaya tabi olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs Rum tarafının gerçekleştirdiği tutuklamaların hukuki dayanağının olmadığını söyleyen Hasipoğlu, GKRY’nin tek amacının KKTC ekonomisine zarar vermek olduğunu söyledi.

Hasipoğlu açıklamasına söyle devam etti;

“Rum tarafı hem daha önceki tüm çözüm planlarına hayır diyor, hem de şimdi hali hazırda işleyen bir hukuk mekanizmasının işlevsizliğini iddia ediyor, meseleyi kişisel ceza davalarına götürerek aslında siyasileştiriyor. Üç günlük Avrupa Konseyi genel kurul toplantılarında, gerek vekillere, gerekse AİHM'in ve konseyin ilgili birimlerine bu durumu izah ettiğimizi düşünüyorum. Anlıyorum ki tutuklamalar konusunu Rum tarafı adeta milli bir mesele haline getirmiş durumda. Bu konuda bizlerin de ciddi bir lobi çalışması içerisinde olmamız kaçınılmazdır”.