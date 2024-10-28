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TUTDER: “Çok üzgünüz, çok kızgınız, çok öfkeliyiz”

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TUTDER: “Çok üzgünüz, çok kızgınız, çok öfkeliyiz”
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Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), “inanılmaz skandal” olarak nitelediği yenidoğan servisindeki bir bebeğin ölümünü, kabullenemediklerini kaydetti.
“Çok üzgünüz, çok kızgınız, çok öfkeliyiz” diyen TUTDER, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede “beceriksiz, liyakatsiz, iş bilmez bir yönetim anlayışı” olduğunu savunarak, eleştirilerde bulundu. 
Açıklamasında "Güzel ülkemizin içine düşürüldüğü bu durumu kabullenemiyoruz” ifadelerine yer veren TUTDER, potansiyeli ve iyi yönetim anlayışı ile çok daha müreffeh, çok daha yaşanılabilir bir ülke olabilecekken, ülkenin geleceğinin göz göre göre yok edilmesini kabullenemediklerini belirtti.
“Bu inanılmaz olayda hayatını kaybeden bebeğimize tanrıdan rahmet, tarifsiz acılar ile yüz yüze bırakılan ailesine baş sağlığı diliyoruz. Şu an tedavi altında olan bebeklerimize acil şifalar diliyoruz” denilen dernek açıklamasında, yetkililerden Kıbrıs Türk halkının geçmişinde sahip olduğu erdemleri hatırlayarak ve sahip çıkarak, görevlerini sorumluluk bilincinde icra etmeleri istendi.
 
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