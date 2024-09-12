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Turunçgillerde yeşillenme hastalığıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, turunçgillerde yeşillenme hastalığıyla ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

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Turunçgillerde yeşillenme hastalığıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Güzelyurt Otel’de dün saat 17.00’de gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu yaptı.  Akerzurumlu, ülkede görülen yeşillenme hastalığı vektörü ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Akerzurumlu, üreticiyi mağdur etmemek amacıyla çok süratli şekilde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle gerekli çalışmaları başlattıklarını anlattı ve bu konuda mücadele için gerekli bütçenin ayrıldığını, çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Konuşmanın ardından Ziraat Mühendisleri Menekşe Aydoğdu ve Sema Şişman Hocanın hastalıklara ilişkin sunum yaptı. Toplantı soru cevap bölümüyle tamamlandı.
 
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