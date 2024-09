Turnuvalarla turist patlaması yaşanıyor

KKTC’de dünya çapında onlarca modern otel bulunmasının önemine dikkat çeken Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, her bir otele ülkenin gelişimine önemli katkısı olan turizmin birer neferi olarak bakmak gerektiğinin altını çizdi.

KIBRIS TV’de Hasan Hastürer’in sorularını yanıtlayan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, turizmin ülkemiz için önemi ve Merit Otellerinin turistlik faaliyetlerinin KKTC’ye katkısını anlattı.

Bugün her sıkıntıya rağmen, izolasyona rağmen, uçak konusundaki sıkıntılara rağmen ülkemizin Avrupa’da bir turizm oyuncusu olduğunu vurgulayan Reha Arar, turizm çeşitliliği açısından otellerin kendini aştığı ve ger geçen yıl farklı hizmetlerle ülkeye turist çektiklerinin altını çizdi.

Merit Otellerinin düzenlediği poker turnuvalarını buna örnek olarak gösteren Reha Arar, Teksas Poker Turnuvasına katılmak için yaklaşık 11 bin kişinin ülkemize geldiği ve turistlik birçok aktiviteye katıldığının altını çizdi.

Turnuva zamanı Girne ve Alsancak bölgesindeki her türlü turistlik tesisin yararlandığını belirten Arar, restoranlar, kafeler, mağazalar yanında günlük ev kiralayanların bile turnuva zamanlarında işlerinin arttığını gözlemlediklerini kaydetti.

Poker turnuvalarının önemini bir örnekle açıklayan Reha Arar, “Geçenlerde benim yaptığım bir programda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul şöyle bir şey söyledi: Geçenlerde esnafı geziyordum, esnafa dedim ki işleriniz nasıl? Bir otelde poker turnuvası varmış dediler’’ şeklinde belediye başkanı Şenkul’un esnaftan aldığı izlenimi aktardı.

Poker turnuvaları için gelenleri, otelden çıkmayan turist olarak nitelendirmenin yanlış olduğunu aksine birçok turistlik faaliyete katıldıklarının altını çizen Arar, Merit otelleri olarak yapılan her yeni otelde hizmet kalitesinin daha da artırıldığını kaydetti.

Otelcilikte ufkun sonu olmadığına dikkat çeken Reha Arar, Alsancak’taki otellere gelen tüm misafirlerin arabalarının güneş altında kalmaması için çok katlı bir otopark hizmeti sunduklarını kaydetti.