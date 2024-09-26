KKTCDOB Genel Sorumlusu Töre, TÜRKSOY Devlet Opera ve Bale Müdürleri Kuruluna dahil edildi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre, TÜRKSOY Devlet Opera ve Bale Müdürleri Kuruluna dahil edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından oluşturulan Opera ve Bale Müdürleri Kurulu, Ankara’daki TÜRKSOY Genel Sekreterlik binasında toplanarak, 2025 yılında TÜRKSOY’un opera ve bale alanlarında yapacağı etkinliklerin yol haritasını çıkardı.

Toplantıda konuşma yapan Tuğrul Enver Töre, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi hakkında bilgiler vererek, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında uygulanan usullerin tüm Türk dünyası Devlet Opera ve Bale kuruluşları arasında da uygulanması hususunu dile getirdi.

Toplantıda Töre’nin yanında Azerbaycan Devlet Akademik Müzik Tiyatrosu Müdürü Aligismet Lalayev, Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Genel Müdürü Ainur Kopbassarova, “Astana Ballet” Devlet Bale Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Sovostyanov, A. Maldıbaev Kırgız Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Jamila Tuliaeva, Özbekistan Alişir Nevai Devlet Akademik Büyük Tiyatrosu Müdürü Ramiz Usmanov ve Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk yer aldı.

Opera ve bale müdürlerinin tekliflerinin dinlenmesinin ardından görüşülen maddelerin karara bağlandığı toplantı, imza merasimi ve plaket töreni ile son buldu.

Toplantı sonrasında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü makamı ve Ankara Devlet Opera ve Balesi ziyaret edildi.