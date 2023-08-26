İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq, Türkiye’yi Kıbrıs'taki taleplerinden feragat etmeye zorlamaları gerektiğini ifade etti

İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq, "Türkiye’yi (Kıbrıs'taki) taleplerinden feragat etmeye zorlayamayız, uzlaşıyla çözüm olması için onunla iş birliği yapmamız gerek” dedi.

Güney'de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler Siddiq’ın, 22 Ağustos’ta Lefkoşa’nın Rum kesiminde başlayan ve dün tamamlanan Dış Rumlar Kongresi çerçevesinde yabancı büyükelçilerin katıldığı yuvarlak masa toplantısındaki sözlerine yer verdi.

İrfan Siddiq ülkesinin, Ada’nın BM Güvenlik Konseyi’nin iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliği olan federasyon parametreleri temelinde yeniden birleşmesiyle Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasına güçlü destek verdiğini, ancak birlikte çalışmanın ve sürdürülebilir bir çözüme varmanın müdahil tarafların sorumluluğu olduğunu söyledi.

Siddiq, Pile’de ara bölge içerisinde kısa süre önce meydana gelen olaylara rağmen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya en üst önceliği olarak bağlı kalmasından cesaretlendiğini belirtti. Konuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin Salı günü yayımladığı açıklamaya göndermede bulunan Siddiq, bu kararın yayımlanması için oynadıkları role vurgu yaptı, Sıddiq, “Türkiye’yi taleplerinden feragat etmeye zorlayamayız, uzlaşı çözümü olması için onunla iş birliği yapmamız gerek” ifadesini kullandı.

