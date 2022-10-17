“Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs’a olan güven arttı”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, pandemiyle mücadeleyi en iyi yöneten ülkelerden birinin Türkiye ve KKTC olduğunu söyleyerek, bu başarının Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs’a olan güveni arttırdığını belirtti





Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından İzmir’de düzenlenen “Sağlık Turizmi Çalıştayı”na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsilen katıldı.

Covid-19 salgınının küresel zaman ve mekan sıkıştırmasının bir sonucu olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, salgının dünyanın ekonomik, politik, sosyal, kültürel, turistik, vb. bütün faaliyetlerini derinden etkilediğinin altını çizdi. Turizm sektörünün ve ekonomilerin bu salgından çok ağır bir darbe aldığını belirten Ahmet Savaşan, küreselleşme süreçlerinin hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin ayrılmaz bir parçası olan seyahat ve turizm endüstrisinin, Covid-19 salgınından etkilenme düzeyinin dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da paralellik gösterdiğini söyledi.

Covid-19 salgınının yıkıcı sonuçlarına rağmen turizmin kaçınılmaz olarak tekrardan başlamasına rağmen, pandeminin dünyada bütünsel bir dönüşümü beraberinde getirdiğini ifade eden Savaşan, Türkiye’nin, KKTC’ye diğer bütün alanlarda olduğu gibi turizmde de bu değişime ayak uydurması ve ekonomik güçlenmesine katkıda bulunabilmek için büyük bir destek verdiğini söyledi.

Covid-19 sonrası gelişen ortamın, hem Türkiye hem de KKTC açısından önemli bir fırsat yarattığını belirten Ahmet Savaşan, “salgın esnasında gelişmiş ülkeler ve Akdeniz çanağındaki turizme rakip ülkeler arasında; vaka, iyileşme ve ölüm oranları ile tedavi olanakları açısından pandemiyle mücadeleyi en iyi yöneten ülkelerden birinin Türkiye bir diğerinin ise Türkiye’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğuna dikkat çekti. “Ülkelerimizin uluslararası alanda yankı bulan bu başarısı Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs’a olan güveni arttırmıştır. Covid-19 sürecinde halkımızın sağlığını koruma noktasında elde ettiğimiz başarı sayesinde, dünyada hızla değişmeye başlayan tatil anlayışı noktasında, sağlık hizmeti ile turizm hizmetini birleştirerek; medikal turizm, termal turizm, ileri yaş turizmi ve engelli turizmi gibi çeşitli ürünler sunan ülkelerimizin önümüzdeki süreçte turizmden elde edeceği gelirleri de arttıracağını ön görüyorum” dedi.

Covid-19 sürecinde yaşanan psikolojik ve zihinsel yorgunluğun etkisinden kurtulmak isteyen insanların pandemi sonrasında sağlığı koruyucu ve geliştirici tatillere yöneldiğini de söyleyen Ahmet Savaşan, Wellnes, SPA ve termal ürünler sunan ülkelerin sağlık turizminde önemli bir ivme kazanacağının da altını çizdi.

