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“Türkiye’nin Kıbrıs’ta hakkı yok”

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BKP Genel Başkanı İzcan, Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantörlük hakkı dışında hakları bulunmadığını söyledi

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“Türkiye’nin Kıbrıs’ta hakkı yok”
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Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde görüşme süreci başlatılarak, federal birleşik Kıbrıs’a ulaşmanın hedeflenmesi gerektiğini, bunun dışındaki arayışların Kıbrıs’ı felakete sürükleyeceğini ileri sürdü.

İzcan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı eleştirerek, Kıbrıs’ta taksim politikasının savunulmasını reddettiklerini kaydetti.

“Kıbrıs Türk toplumunun görüşü dahi sorulmadan yapılan bu açıklamalar bizi bağlamamaktadır” diyen İzcan, Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantörlük hakkı dışında hakları bulunmadığını da savundu. İzcan, çözüm yanlısı kesimleri seslerini yükseltmeye çağırdı.

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