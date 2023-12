“Türkiye’den öğrenci, turist ve yatırımcı bekliyoruz”

Ardahan’a giden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den öğrenci, turist ve yatırımcı olarak ziyaretleri beklediklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars ziyaretini tamamladı ve Ardahan’a geçti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ardahan’da üniversitede konferans verdi, gazilerle bir araya geldi, iş insanlarıyla görüştü. Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ardahan Şubesi ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ardahan’da ilk olarak basın mensuplarıyla söyleşi yaptı. Tatar, KKTC’den Ardahan’a Kıbrıs Türk halkının sevgi ve muhabbetini getirdiğini belirterek, tarihi Ardahan’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ardahanlı olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da kendisine eşlik ettiğini ifade eden Tatar, Türkiye’nin her yerinden 1974 sonrası adaya yerleşen vatandaşlar olduğunu ve ülkenin gelişmesine katkı verdiğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatmak, bağları geliştirmek için düzenledikleri ziyaretlerle KKTC’yi tanıtıp anlattıklarını kaydetti.

KKTC’nin turizm, tarım, eğitim ve bilim adası olmak üzere her alanda geliştiğini ifade eden Tatar, Türkiye’den öğrenci, turist ve yatırımcı olarak ziyaretleri beklediklerini söyledi.

KKTC’nin 100’den farklı ülkeyle ticaret yaptığını da ifade eden Tatar, her alanda işbirliği yapılabileceğini belirtti.