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Türkiye’den Mağusa için 9 yılda 68 milyon TL kaynak

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KEİ Ofisi, Gazimağusa’nın gelişimini sağlayan çeşitli projelere, 2011-2020 yıllarında, 69 milyon TL’ye yakın kaynak aktarımı yaptı

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Türkiye’den Mağusa için 9 yılda 68 milyon TL kaynak

 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 yılları arasında, çeşitli projelere 68 milyon 896 bin 721 TL kaynak aktarıldığını  açıkladı.
1 Ağustos 1571 tarihinde Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu tarafından fethedilen, bugün KKTC’nin en büyük limanı ile önemli bir ticaret ve turizm merkezi konumundaki Gazimağusa, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin finans desteği sağladığı projelerle gelişimini sürdürüyor.  
KEİ Ofisi, KKTC’nin en büyük limanına ve tek Serbest Limanı’na ev sahipliği yapan Gazimağusa’nın alt yapı, kanalizasyon, yol-kaldırım, çevre düzenlemesi, pazar yeri yenileme, kültür ve sosyal projeler ile tarihi mekanların restorasyonu projelerine finans desteği sağlıyor.  
KEİ Ofisi, 2011-2020 yıllarında, şehrin gelişimine katkı, bölgede yaşayan kardeşlerimizin yaşamına kolaylık sağlayan başta alt yapı projelerinin tamamlanması olmak üzere, çeşitli projelere güncel rakamlara 68.896.721,26 TL kaynak aktarımı yaptı.  
 Artan üniversite ve öğrenci sayısı ile nüfusu da çoğalan tarihi kent Gazimağusa’nın, sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine katkısını sürdüren KEİ Ofisi, şehrin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere Gazimağusa Belediyesi’nin çeşitli projelerine finans desteği veriyor.  
 KEİ Ofisi’nin finans desteği ile tamamlanan projeler şunlar:
“Kanalizasyon ve Atık Su Evsel Bağlantı Projesi I. Etap
Surlariçi Tarihi Osmanlı Çeşmeleri Restorasyon Projesi
Maraş Bölgesi Su Dağıtım Şebekesi Yenileme Projesi
Kanalizasyon ve Atık Su Evsel Bağlantı Projesi III. Etap
Nehir Cad. (Yeni Hastane Yolu)-DAÜ Arası Açık Kanal Projesi 
Tuzla Bölgesi Yol Altyapı Yapım Projesi 
Kanalizasyon ve  Atıksu Evsel Bağlantı Projesi IV. Etap
Asfalt Yenileme Projesi
Mustafa Kemal Bulvarı - DAÜ Giriş Güzergahı Kaldırım Düzenleme Projesi
Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi
-Hendek Düzenleme Projesi
-Perşembe Pazarı Pazaryeri Yenileme Projesi
-İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi (I.Etap DAÜ-Sulu Çember) 
-Maraş Bölgesi Yol ve Kaldırım Projeleri
Aşıklar Yolu Çevre Düzenleme Projesi
Topçu Bulvarı Düzenleme Projesi
Okul Öncesi Eğitim Merkezi Yapım Projesi
İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi”.
 
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