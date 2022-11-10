Türkiye’den KKTC’ye 200 Milyon TL katkı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal yardımlar, tarım, ulaştırma alanında ve gençlik-spor yatırımları için KKTC’ye toplamda 200 Milyon TL aktaracaklarını açıkladı



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kamu Veri Merkezi, Güzelyurt-Lefke, Balalan-Yenierenköy ve köy yollarının toplu açılış törenine katıldı. Törende ayrıca Su Temin Projesi Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı yapımının birinci kısmı tanıtıldı.

Kamu Veri Merkezi’ndeki toplu açılış ve lansman töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tören, toplu açılış ve lansmanı yapılan projelerle ilgili video gösterimi ile devam etti.

Açılış konuşmalarının ardından törende ilk olarak Lefke’ye canlı bağlantı yapılarak, Güzelyurt-Lefke ve Balalan-Yenierenköy yolu ile 90 kilometrelik köy yolunun açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Güzelyurt’a bağlanılarak, Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi’nin önemli bir parçası olan Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı yapımının birinci kısım ve 207 kilometrelik Depo Bağlantı Hattı Projesi’nin tanıtımı yapıldı.

Kamu Veri Merkezi’nin açılışının da yapıldığı törende, protokolün katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Törende, Gençlik ve Spor Yatırım Projeleri, KKTC Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi, KKTC Nirengi Ağı Projesi, KKTC Mesleki Eğitim Kursları Projesi, Türk Maarif Vakfı Projeleri tanıtımı da yapıldı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal yardımlar, tarım, ulaştırma alanında ve gençlik-spor yatırımları için KKTC’ye toplamda 200 Milyon TL aktaracaklarını açıkladı.

“Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi, Kıbrıs Türk devletinin geleceğe vurulan mührüdür; varlığının, egemenliğinin, bağımsızlığının simgesidir” vurgusu yapan Oktay, bu projenin hayata geçmesini zorlaştırmaya çalışanların karşısında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bulacağını vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın toplu açılış ve lansman töreninde konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada, “Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak” sloganları atıldı. Oktay da, “Mesaj burada, cevap burada, öyle kalacaktır. 1571’den beri nasılsa öyle devam edecektir” diyerek, konuşmasına başladı.

Oktay, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iş birliğinin somut çıktıları; proje ve yatırımların toplu açılış ve lansman töreni nedeniyle Lefkoşa’da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Elektronik devlet altyapısını e-KKTC projesiyle Kıbrıs Türkü’nün kullanıma sunmakla kalmadıklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurum ve kuruluşlarının dijital işleyişini veri merkezi ile kesintisiz, hızlı ve güvenli bir hale getirdiklerini kaydeden Oktay, şunları dile getirdi:

“Bir taraftan mesleki eğitimin geleceğin mesleklerine uyumlanmasına destek oluyor bir taraftan Maarif Okulları ile Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası standartlarda yerli ve milli eğitim sunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye’de gençlerimiz için ne yapıyorsa aynı şekilde Kıbrıs Türkü gençlerimizin, sporcularımızın da yanında olmak için harekete geçmiş durumdadır. İnşallah sonuçlarını da yakından hep birlikte göreceğiz.”

Coğrafi bilgi sistemleri ve nirengi ağı projeleriyle şehir planlama, tapu, kadastro ve kentsel dönüşüm gibi alanlarda hız ve güveni artırdıklarını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

“Darphane ve Damga Matbaası genel müdürlüğümüzle yapılan iş birliği ile KKTC kimlik kartlarının ve pasaportlarının yenilenmesinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs’a gelen ziyaretçilerin son teknolojiye sahip pasaport kontrol cihazlarından geçmesi için de destek veriyoruz. Bu aslında turizm demek, bu aslında KKTC vatandaşlarının hem ülke girişi hem de ülkenin dışına seyahatlerinde rahatlık, konfor demek…”

Oktay, bunların yanı sıra iktisadi ve mali işbirliği protokolü kapsamında Hayvancı ve Çiftçilere Destek Programı, Kıb-Tek Akaryakıt Alımına Navlun Destek Programı, Engelli Ve Sosyal Yardım Alan Bireylere Ek Destek, Tarım, Turizm, Sanayi ve Küçük Esnaf ve Zanaatkârlara yönelik Kısmi Hibe Programı ve Girişimcilik Destekleri ile Türkiye olarak KKTC’de her alanda ilerlemeyi perçinlediklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar KKTC’ye 4 milyar 250 milyon TL kaynak aktarmayı öngördüklerini ifade eden Oktay, buna ilaveten 2,5 milyar TL tutarında bir ek anlaşma yapma ihtiyacı doğduğunu söyledi. Sosyal yardımlar, tarım, ulaştırma alanında ve gençlik-spor yatırımları için toplamda ek bütçeye ilave olarak 200 Milyon TL aktaracaklarını açıklayan Oktay, “Hayırlı olsun” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün milli iradesini yansıtan Cumhurbaşkanlığı makamına yakışır sembol bir eser olacak Cumhurbaşkanlığı, Meclis Yerleşkesi ve Millet Bahçesi projesine başlandığına dikkat çeken Oktay, “Söz verdikse yaparız” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi, Kıbrıs Türk devletinin geleceğe vurulan mührüdür; varlığının, egemenliğinin, bağımsızlığının simgesidir” vurgusu yapan Oktay, “Kıbrıs Türkü buraya bu mührü vuracaktır. Türkiye de bu mührün vurulmasına sonuna kadar destek verecektir” dedi. Oktay, bu projenin hayata geçmesini zorlaştırmaya çalışanların karşısında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti devletini bulacağını vurguladı.

KKTC’nin dört bir tarafının Türkiye’nin her şartta sağladığı desteklerin somut nişaneleri ile dolu olduğunu belirten Oktay, “Birileri bunu engellemeye çalışsa, görmezden gelmeye çalışsalar da elbet bir gün göreceklerdir” diye konuştu.

Türkiye’nin, KKTC’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescili temelindeki çözüm vizyonunu başından itibaren kuvvetle desteklediğini belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

“Çözümün yolu, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını tesciliyle açılabilir. Ancak BM Güvenlik Konseyi bir buçuk yıldır adım atmamıştır. Çünkü BM Güvenlik Konseyi’nin kendisine hayrı

Kıbrıs’ın geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının bir parçası olduğunu kaydeden Oktay, KKTC’nin aile meclisi olarak gördükleri Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT) gözlemci üye olarak yer almasını tüm güçleriyle desteklediklerini kaydetti.

KKTC’nin olmadığı bir Türk Devletleri Teşkilatı’nın eksik kalacağını belirten Oktay, “Semerkant’taki Zirvede KKTC’ye gözlemci statüsü verileceğine inanıyoruz” dedi.

