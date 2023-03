Türkiye’den KKTC Polisine araç gereç desteği

TC Emniyet Genel Müdürlüğü, KKTC Polis Genel Müdürlüğüne iki zırhlı araç ve çeşitli teçhizat hibe etti. Büyükelçi Feyzioğlu, Türkiye’nin tüm alanlardaki iş birliklerinde olduğu gibi, KKTC polis teşkilatının güçlendirilmesi için üzerine düşeni yapacağını kaydetti

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İşbirliği Eylem Planı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü dün düzenlenen törenle KKTC Polis Genel Müdürlüğüne (PGM) 2 araç ve çeşitli teçhizat hibe etti.Ulu Önder Atatürk, aziz şehitler ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker ve Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Türker ve Kuni devir teslim protokolünü imzaladı. Tören hibe edilen malzemelerin tanıtımı ile sona erdi.Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, güçlü bir polis teşkilatının masum insanların temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olduğunu belirtti. Feyzioğlu, güçlü bir polis teşkilatının, rahatsız olunacak, sitem edilecek ya da eleştirilecek bir durum değil, tam aksine insanların huzur ve güvenlik içerisinde yaşamlarını sağlamaları için zorunlu bir durum olduğunu kaydetti. Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer tüm alanlardaki iş birliklerinde olduğu gibi, KKTC polis teşkilatının güçlendirilmesi için üzerine düşeni yapacağını kaydetti.Polisi, herhangi bir silahlı güçten ayıran şeyin, her polisin yasaya bağlılığı olduğuna işaret eden Feyzioğlu kardeşlik hukuku çerçevesinde yapılan yardım anlaşması uyarınca KKTC polis gücünün envanterine giren bu önemli ekipman ve araçlara katkısı olan, emeği geçen herkesi tebrik etti.Feyzioğlu Kıbrıs Türk halkına bu araçların hayırlı olmasını diledi.TÜRKER: “GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE İŞ BİRLİĞİ VE UYUM İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanı Selami Türker ise etkinlikte yaptığı konuşmasına, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Güvenlik İşbirliği Antlaşması çerçevesinde, suçun önlenmesinden takibine kadar tüm alanlarda KKTC ile kapsamlı işbirliği yaptıklarını belirten Türker, bunun yanında; Özel Harekat Başkanlığı olarak 2001 yılından günümüze KKTC özel harekat personeliyle, temel özel harekat kursu başta olmak üzere 15 farklı alanda eğitimler düzenlediklerini belirtti.“Geçmişte olduğu gibi bugün de iş birliği ve uyum için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim” diyen Türker, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak ve suçla mücadelede verimliliğin attırılması için polis ekipmanlarının modern şartlara göre yenilenmesi gerektiği düşüncesiyle; dünyadaki teknolojik gelişmeler ve görev şartları dikkate alınarak yapılan hibenin suçla mücadelede işbirliği ve ortak literatür geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.KUNİ: “GÜÇLÜ VE DONANIMLI BİR POLİS TEŞKİLATININ VARLIĞI, HALKIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN TEMİNATIDIR”Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni ise konuşmasında, KKTC Polis Teşkilatının modernizasyonuyla ilgili hazırlanan eylem planı çerçevesinde; Polis Özel Harekat Müdürlüğünde kullanılmak üzere yapılan hibenin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.Kuni, Polis Genel Müdürlüğünü, başta eğitimli ve alanında uzman personel olmak üzere, araç - gereç ve teknik donanımla çağın gereklerine uygun olarak donatarak, gelişmiş dünya ülke polis teşkilatlarıyla yarışır hale getirmenin öncelikli görevleri arasında olduğunu ifade etti. Kuni, “KKTC Polis Teşkilatı olarak bizler, bu konuda çok şanslıyız” dedi ve şöyle devam etti:“Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, Anavatanımız, Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumları ile her koşulda yanımızda olmaya devam ederek, halkımızın huzur ve güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması ve KKTC Polis Teşkilatının güçlenmesi için her türlü katkıyı bizden esirgememektedir. Teşkilatımızın gelişmiş dünya ülkeleri düzeyinde sağlam bir teknik donanıma sahip olması, bizleri suçla mücadelede hep bir adım önde tutmaktadır”Güçlü ve donanımlı bir polis teşkilatının varlığının, halkın huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurgulayan Kuni, “Güçlü polis demek, güçlü bir devlet, refah içinde girişimci bir halk demektir” ifadelerini kullandı.“Bu anlayışla ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan başta Polis Teşkilatı olmak üzere, Devletin tüm kurumlarının güçlü bir alt yapıya kavuşması egemenliğimizin göstergesi ve Devletimizin gücünü temsil etmektedir” diyen Kuni, hibe edilen araç, gereç ve malzemelerin PGM’ye ve devlete hayırlı olması temennisini dile getirdi.