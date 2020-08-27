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Türkiye’den kayıplar için 100 bin dolar daha

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Türkiye Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar bağışta bulundu. Böylece Türkiye’nin komiteye verdiği katkılar 1 milyon doları aştı

Türkiye’den kayıplar için 100 bin dolar daha
 
Türkiye Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin ABD doları bağışta bulundu. 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bağış çekini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’e sundu. 
BAŞÇERİ
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs’ta 1963-1974 yılları arasında yaşanan olaylarda yaşamını yitirenlerin cesetlerinin bulunması, kimliklerinin tespiti gibi önemli bir görevi yerine getiren Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin ABD doları katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. 
Salgın döneminde çalışmaları kesintiye uğrayan komitenin çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Başçeri, tüm kayıpların belirlenmesi, mezar yerine kavuşması ve ailelerin huzura ermesi temennisinde bulundu. 
Büyükelçi Başçeri, başta Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti. 
KÜÇÜK 
Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, 2006 yılında kazı ve kimliklendirme çalışmalarının başladığı tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin komiteye katkıda bulunduğunu belirtti. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği katkıların 1 milyon doları aştığını dile getiren Küçük, Türkiye 
Cumhuriyeti halkına teşekkür etti. 
Küçük, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum tüm aileleri huzura kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. 
 
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