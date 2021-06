Türkiye’den her hafta Sinovac aşısı gelecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bundan böyle her hafta düzenli olarak Türkiye’den ülkeye aşı geleceğini ve haftada en az 40-45 bin kişinin aşılanmSağlık Bakanı Ünal Üstel, bundan böyle her hafta düzenli olarak Türkiye’den ülkeye aşı geleceğini, haftada en az 40, 45 bin kişinin aşılanması ve toplumun yüzde 70’inin Temmuz ayı sonuna kadar aşılanması hedefinde olduklarını açıkladıası hedefinde olduklarını ifade etti

Kıbrıs Rum tarafı, Sinovac aşısını etkin aşı olarak onayladı

Ankara’da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve bir buçuk saati aşkın süren görüşmede, KKTC'deki sağlık alanında yapılan yatırımlar ve çalışmalara ilişkin konular ele alındı.Ankara’dan yaptığı canlı yayın ile Türkiye temaslarını anlatan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, toplumun %70’inin Temmuz ayı sonuna kadar aşılanması hedefinde olduklarını belirtti.Bundan böyle her hafta düzenli olarak Türkiye’den ülkeye aşı geleceği bilgisini de paylaşan Üstel, haftada en az 40, 45 bin kişinin aşılanması hedefinde olduklarını ifade etti.Ülkede yapılan aşı çalışmalarını Ankara’da anlattıklarını belirten Üstel, “Ülkede yaklaşık 80 bin insanımızı aşıladık. Gelecek olan aşılarla da nüfusun %70’ini aşılayacağız. Her hafta bize TC’den iyi bir miktarda aşı gelecek. Aşılanma seferberliği ilan edeceğiz ve Temmuz ayı sonuna kadar da 20 yaş üstü de dahil %70 aşılama yapmayı hedefliyoruz. TC’den bize her hafta Sinovac aşısı gelecek. Özel hastanelerle de işbirliğine gidip aşılamaya hız katacağız.” dedi.Üstel, ülkede haftada 2 bin civarı aşılanma yapıldığını, bunun haftada en az 40, 45 bin civarına çıkarılması hedefinde olduklarını belirtti. Üstel, bu yolla Temmuz sonuna dek istenilen rakamlara bu sayede ulaşılacağını, aşı olan 80 bin kişi yanında 150 bin kişinin daha aşılanacağını anlattı.Aşılanmanın hız kazanması adına aşı merkezlerinin arttırılacağına da değinen Üstel, “19 merkezde aşılanma yapılıyor. Özel hastane ve üniversite hastanelerini de kullanarak haftada en az 40 bin aşılanmayı hedefliyoruz. Riskli sektörler de süratli bir şekilde aşılanacak ve aşılama yaşı da giderek düşecek.” dedi.Turizm sektörü için yapılacak olan çalışmalarla ilgili soruya da yanıt veren Üstel, “Yapılan tüm aşılama çalışmaları zaten bu sektörlerin önünü açacak. Aşılamada iyi bir yere geldikten sonra turizmin de önünün açılmasında hiçbir engel olmayacak. Ekonomik çarklar daha hızlı dönecek. Önümüzdeki bayrama kadar ülkemizi daha da rahatlatacağız. ” dedi.500 yataklı yeni hastane çalışmalarıyla ilgili de çeşitli görüşmeler yaptıklarının da bilgisini veren Üstel, Ankara’da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.Üstel, Fuat Oktay ile bir araya geldi“Böyle giderse vaka sayılarımız yükseklere tırmanacak”“Sanki hastalık yokmuş gibi mevcut kriterler göz ardı edilerek davranılıyor. Cafe, restoran ve barlarda ihlaller var. Böyle giderse vaka sayılarımız yükseklere tırmanacak”Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkedeki artışa geçen vaka sayılarını ve nedenlerini de değerlendirdi. Üstel, ilerleyen günlerde istenmeyen sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekti ve vaka artışlarıyla ilgili bir kez daha çağrıda bulundu:Üstel, “Yaz aylarında evlilik törenleri de arttı ama burada sanki hastalık yokmuş gibi mevcut kriterleri göz ardı ederek davranıyorlar. Bunun engellenmesi gerek. Tüm sektörler açıldı. Cafe, restoran ve barlarda da yine ihlaller var. Buradan yine polise ve yerel idarelere de çağrıda bulunduk. Böyle giderse vaka sayılarımız yükseklere tırmanacak. Yeniden kapanmamak adına kurallara uyalım. Bir kez daha kapanmayı kaldırmıyoruz. Lütfen maske-mesafe- hijyen kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. En azından aşılandığımız bu süreçte olsun daha dikkatli olalım” dedi.Rum tarafı Sinovac’ı onayladıCumhurbaşkanlığı, aşılı kişilerin geçiş kapılarını kullanımına ilişkin çalışmaların son aşamada olduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki taraf arasında siyasi ve teknik komite düzeyinde yürütülen yoğun çalışmaların sonucu olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Anastasiadis’in onayıyla tüm geçiş kapılarının 4 Haziran’da yeniden geçişlere açıldığını hatırlatıldı.İki tarafın anlaşmasına göre 7 gün geçerli negatif PCR test sonuçlarıyla başlayan geçişlere ilave kolaylık sağlamak üzere başka bazı önlemler üzerinde de çalışıldığı bildirilen açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında, aşılı kişilerin geçişlerine dair düzenlemelere ilişkin istişarelerin bir sonucu olarak Kıbrıs Rum tarafı, Sinovac aşısını dün (önceki gün) itibarıyla etkin aşı olarak onayladığını Müzakerecisi aracılığıyla tarafımıza bildirmiştir” denildi.Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan ülkelerinde yapılan aşıların iki ülke arasındaki seyahatlerde geçerli olacağının açıklandığı ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü de Sinovac'ı etkin bir aşı olarak onayladığı hatırlatıldı.Bu gelişmeler ışığında Sağlık Bakanlığı’nın aşılı kişilere geçiş kapılarında uygulanacak kurallar konusunda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilerek “İlgili Bakanlığımızca alınacak karar doğrultusunda, İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Rum tarafıyla aşılı kişilere uygulanacak kriterler de yakın zamanda uyumlaştırılacaktır” denildi.Eğitimde 155 bin 500 kişi aşılacakMilli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitimde, öğretmen, yardımcı öğretmen, taşımacı, refakatçi ve diğer çalışanların toplamının 155 bin 500 kişi olduğunu kaydederek, önceki gün başlayan aşılamayla eğitim sektöründeki tüm çalışanların aşılanacağını ifade etti.