Türkiye’den gelecek savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyaret edilebilecek

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı...

Türkiye’den gelecek savaş gemileri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyarete açılacak.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TCG Tarsus (P-1204) Karakol Gemisi Girne Turizm Limanı’nda; TCG Beykoz (F-503) Karakol Gemisi ise Gazimağusa Limanı’nda 1 Temmuz Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

