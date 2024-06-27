Türkiye’den gelecek savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyaret edilebilecek

Türkiye’den gelecek savaş gemileri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyarete açılacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TCG Tarsus (P-1204) Karakol Gemisi Girne Turizm Limanı’nda; TCG Beykoz (F-503) Karakol Gemisi ise Gazimağusa Limanı’nda 1 Temmuz Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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