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Türkiye’den gelecek savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyaret edilebilecek

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı...

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Türkiye’den gelecek savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyaret edilebilecek
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Türkiye’den gelecek savaş gemileri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyarete açılacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TCG Tarsus (P-1204) Karakol Gemisi Girne Turizm Limanı’nda; TCG Beykoz (F-503) Karakol Gemisi ise Gazimağusa Limanı’nda 1 Temmuz Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
 
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