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“Türkiye’den 47 öğretmen atandı”

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KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, okullara öğretmen atamalarının yapılmadığını ancak Türkiye’den 47 öğretmen ataması yapıldığını vurguladı

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“Türkiye’den 47 öğretmen atandı”
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KTOEÖS, okulların açılışının ertelenmesini protesto etmek amacıyla külliye inşaatı ve Eğitim Bakanlığı önüne eyleme gitti. KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, külliyeye harcanan para ile ülkedeki tüm okulların tamir edilebileceğini, hastaneler yapılabileceğini ancak bu yapılanları “rejim inşaası” olarak niteledi. 

Gökçebel, okulların “Sahra okullarına” çevrildiğini belirtti ve bakana, okul yaptığını söyleyerek kamuoyunu yanılttığı eleştirisinde bulundu.

Okullara öğretmen atamalarının yapılmadığını ancak Türkiye’den 47 öğretmen ataması yapıldığını ifade eden Gökçebel, sendika eylem yaparken “eğitimi engelliyorlar” diye eleştiren bakanın, şimdi eğitim kaygısı yaşamadan okulların açılmasını erteleyebildiğini kaydetti. 

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