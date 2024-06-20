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Türkiye’den 39 Milyon 653 Bin TL’lik yumurta ithali!

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CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2023 yılında Türkiye'den 39 Milyon 653 Bin TL'lik, 14 Milyon 271 Bin 10 adet Sofralık Yumurta ithal edildiğini duyurdu

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Türkiye’den 39 Milyon 653 Bin TL’lik yumurta ithali!
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, resmi verilere göre 2023 yılında Türkiye’den 39 Milyon 653 Bin TL’lik (1 Milyon 490 Bin Dolar), 14 Milyon 271 Bin 10 adet Sofralık Yumurta ithal edildiğini duyurdu. Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sofralık Yumurta ithaline yönelik bu veri bilgisine ilk kez sahip oluyorum.
Ayrıntılı bilgisi olan burdan paylaşırsa çok müteşekkir olurum dostlar”  ifadelerine yer verdi.
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