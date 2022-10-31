Türkiye’de düzenlenen karma fuara KKTC’den 26 kurum kuruluş katılıyor

İstanbul'da düzenlenecek MÜSİAD 2022 EXPO Ticaret Fuarı'na karma fuara KKTC’den 26 kurum ve kuruluş katılıyor.





TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-5 Kasım tarihlerinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği fuarın açılışı 2 Kasım Çarşamba günü yapılacak.







Dernekten yapılan açıklamada, fuara Türkiye’den ve dünyanın pek çok ülkesinden iş insanlarının yanı sıra devlet ve hükümet yetkililerinin katımının beklendiği kaydedildi.







MÜSİAD KKTC’nin öncülüğünde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi ve YÖDAK Başkanlığının katılımının planlandığı, 6 üniversitenin de fuarda stantlarıyla faaliyet göstereceği belirtildi.







Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, MÜSİAD KKTC, KITSAB, KITOB, KITREB gibi üretim, ticaret, turizm, eğitim sektörlerinin güçlü temsilcileri sayılan sivil toplum kuruluşlarının faaliyette olacakları MÜSİAD Expo Fuarı'nda, KKTC’den emlak, inşaat ürünleri, ısıtma sistemleri, gıda, tersane, marina, bilişim ve kapı pencere sektöründen firmaların da yer alacağı belirtildi.







MÜSAİD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, “Bu fuarda inanıyoruz ki KKTC’den katılan kurum, kuruluş ve şirketlerimiz dünyanın her yerinden gelen alım heyetleri ile çeşitli iş birliklerini başlatmış olacaklardır.” ifadelerini kullandı.







MÜSİAD fuarlarını diğer fuarlardan ayıran en önemli özelliğin pek çok ülkeden katılım sağlayan devlet ve özel sektör kurumlarının iş bağlantıları yapmak için gelmeleri olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, fuara katılacaklara teşekkür etti.