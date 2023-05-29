Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu KKTC sonuçları…

Türkiye’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışında kullanılan oyların sayımı sürüyor.

Türkiye’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurt dışında kullanılan oyların sayımı sürüyor.





NTV sitesinde yer alan bilgilere göre yurt dışı oyların sayılan yüzde 93.11’ine göre KKTC’de 3 ilçede kullanılan oyların dağılımı şöyle:

Lefkoşa- Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.62 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60.38

Gazimağusa- Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46.57Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.43

Güzelyurt- Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.29 Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56.71

KKTC’deki Türkiye Cumhuriyeti uyruklu seçmenler, seçimin ikinci turu için 20-24 Mayıs tarihlerinde oy kullanmıştı. Sandıklar Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta kurulmuştu. Seçmenler Lefkoşa ve Mağusa’da kurulan sandıklarda 4 gün, Güzelyurt’ta ise 2 gün boyunca oy kullanmıştı.

