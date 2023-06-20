“Türkiye Yüzyılı KKTC’nin de yüzyılı olacak”

KKTC’de temaslarda bulunan ve Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşen Cevdet Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı inşallah KKTC’nin de yüzyılı olacak. Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz” dedi

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Burada konuşan Yılmaz, önceki görevlerinde de KKTC’yi defalarca ziyaret ettiğini dile getirerek bu kez TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak adada bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kıbrıs konusunun milli mesele olduğuna işaret eden Yılmaz, her konuda KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını kaydetti. Bundan sonraki dönemde de birlikte çalışmaya ve iş birliğine devam edileceğini belirten Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı"na girildiğini de ifade etti.

Yeni dönemde imzalanan ilk belgenin TC-KKTC arasındaki Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü olduğuna, ilk ziyaretin de KKTC’ye gerçekleştirildiğine işaret eden Yılmaz, bunun KKTC’ye verilen önemin göstergesi olduğunu belirtti.

Kendilerinin de KKTC’ye ilgili konuları takip için gönderildiğini söyleyen Yılmaz, özellikle yeni terminal binası ve binanın açılışının 20 Temmuz’a yetişmesi çerçevesinde yapılan ziyarete işaret etti.

Bu ziyaret sırasında güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, “Denizi geçmişiz derede boğulmayız inşallah” diyerek ufak tefek sorunların en kısa sürede çözüleceğini ve havaalanının açılacağını ifade etti.

“Orası KKTC’nin vitrini” diyen Yılmaz ülkeye gelen insanların ilk karşılaştığı yer olması itibariyle havalimanı binasının önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, yeni havalimanının 10 kat büyüyen kapasitesiyle hem ülkenin kalkınmasına hem de halkın hızlı hizmet almasına vesile olacağını kaydetti.

Projelerin bundan ibaret olmadığını, çok sayıda iş birliği projesi bulunduğunu dile getiren Yılmaz, kablo ile elektrik projesinin bunlar arasında en öncelikli olanlardan olduğunu söyledi.

Bu konuyla ilgili yetkililerin de ziyarette hazır bulunduğunu anlatan Yılmaz, teknik hazırlıkların sürdüğünü anlattı.

Kalkınma sürecinin hem kamu hem özel sektörü kapsadığına işaret eden Yılmaz, sadece kamu ile hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

Özel sektör konusunda etkili çalışalar yapılacağını, KKTC’nin mukayeseli üstlüklerini analiz ederek, KKTC ve TC özel sektörünün birlikte çalışacağı modellerle daha güçlü yatırım hamleleri yapılacağını anlatan Yılmaz, yaşanan sıkıntıların el birliğiyle aşılacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz, siyasi olarak KKTC’nin haklarının, burada yaşayan insanların haklarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye olarak Doğu Akdeniz’de hem Türkiye’nin hem KKTC’nin haklarını kararlı şekilde koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini vurguladı, buna yönelik hiçbir müdahaleye kayıtsız kalmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bir devlet olduğunu, son 20 yılda yapılan atılımlarla önemli bir noktaya gelindiğini söyleyen Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı inşallah KKTC’nin de yüzyılı olacak. Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz” dedi.

