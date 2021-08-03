banner583
Bazı polisler takdiri hak ediyor
Bazı polisler takdiri hak ediyor
75 0
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
74 0
 
Durak mı çöplük mü?
Durak mı çöplük mü?
38 0
60 dönümlük makilik alan yandı
60 dönümlük makilik alan yandı
79 0
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
53 0
31 0
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
357 0
banner661

"Türkiye'ye yangınlarla mücadeleye destek için ekip gönderiyoruz"

banner476

banner666
"Türkiye'ye yangınlarla mücadeleye destek için ekip gönderiyoruz"

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye etkin destek vermek üzere Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ekiplerinden oluşturulan heyetin araç ve ekipmanlarıyla yarın deniz yoluyla Türkiye’ye gideceğini belirtti.

Saner, Türkiye’ye gönderilecek yardım ekibiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Saner açıklamasında, şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiyemizin farklı noktalarında korkutucu boyutlara varan orman yangınlarıyla mücadeleye etkin destek vermek üzere KKTC olarak Anavatan Türkiyemize ekip gönderiyoruz. Personel, araç ve ekipmanlar yarın yola çıkacaklardır.

Acısını acımız bildiğimiz Anavatan Türkiyemizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ekiplerimizden oluşturduğumuz heyetimiz  araç ve ekipmanlarıyla yarın deniz yoluyla Türkiye'ye varmalarının hemen ardından, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere sevkedilecektir.”

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.