Türkiye'ye İhracat Geliyor

KKTC ile Türkiye arasındaki ticaret rakamlarında büyük uçurum var. Türkiye, KKTC’ye 7 ayda 1 milyar 375 milyon dolarlık ihracat yaparken; KKTC’nin Türkiye’ye ihracatı sadece 60 milyon 576 bin dolar oldu. Bir başka deyişle KKTC, sattığından yaklaşık 23 kat fazlasını aldı

Türkiye İstatistik Kurumunun verileri KKTC’nin ihracattaki yetersizliğini gözler önüne serdi.

Yılın ilk 7 ayında KKTC ile Türkiye arasında gerçekleşen ticarette yine büyük bir dengesizlik oluştu.

KKTC’nin Türkiye’ye ihracatı 60 milyon dolar düzeyinde kalırken, Türkiye’nin KKTC’ye ihracatı 1 milyar 375 milyon dolara ulaştı

İHRACATIN PAYI SADECE % 4

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, KKTC ile Türkiye arasında 2024’ün ilk 7 ayında 1 milyar 436 bin dolarlık ticaret gerçekleştiği. Ticaret çok büyük ölçüde Türkiye’den KKTC’ye mal satışından kaynaklandı.

Türkiye KKTC’ye 1 milyar 375 milyon dolarlık ihracat yaparken; KKTC’nin Türkiye’ye ihracatı sadece 60 milyon 576 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

İki ülke arasındaki toplam ticaretin %96’sı Türkiye’den KKTC’ye yapılırken, KKTC’den Türkiye’ye yapılan satışın payı %4’te kaldı. Bir başka deyişle KKTC, sattığından yaklaşık 23 kat fazlasını aldı.

GEÇEN SENEDEN DE KÖTÜ

TÜİK verilerinde, 2023’te iki ülke arasında gerçekleşen ticarette de büyük bir dengesizlik göze çarpıyor. KKTC geçtiğimiz yıl Türkiye’den 2 milyar 388 milyon liralık mal alırken, Türkiye’ye sattığı mal değeri 114 milyon 379 bin dolarla sınırlı kaldı. 2 buçuk milyara ulaşan toplam ticaretin %4,5’i KKTC’den Türkiye’ye; %95,5’i ise Türkiye’den KKTC’ye yapıldı. Bu yılın ilk 7 ayındaki oranlar KKTC açısından ihracat payının ithalat karşısında yarım puan kadar gerilediğini gösteriyor. Geçen yıl KKTC açısından ithalat ihracatın yaklaşık 21 katıydı.

DİĞER ÜLKELERE GÖRE DURUM

Türkiye en yüksek ihracatı Almanya ve ABD’ye yaparken, en yüksek ithalatı ise Rusya Federasyonu ve Çin’den gerçekleştiriyor. Türkiye’ye KKTC’den daha fazla ihracat yapan pek çok ülke bulunuyor. Bunlardan bazıları şunlar: Sri Lanka, Sudan, Suriye, Irak, Nijerya, Myanmar, İsrail, Yunanistan, Tacikistan, Kuzey Makedonya, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Kotdivuar, Çad, Pakistan ve Filipinler. KKTC’ye oranla Türkiye’den daha az ithalat yapan ülkelerden bazıları ise şöyle: Macaristan, İsveç, Norveç, Finlandiya, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Katar, Bahreyn, Avustralya ve Bosna Hersek.