Türkiye'ye hasta sevki başladı

Başbakan Tatar'ın akşam saatlerinde açıkladığı isteyen koronavirüs hastalarının Türkiye'ye sevk edileceği haberinin sonrasında ilk sevkler bu gece yapılmaya başlandı.
Türkiye'den gelen ambulans uçakla 4 hastanın Türkiye'ye götürülmek üzere ambulansla havaalanına getirildiği bildirildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.