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Türkiye ve KKTC belediyeleri çevre sorunlarını ele aldı

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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya gelen KKTC Belediyeler Birliği yönetimi, KKTC’deki çevre sorunlarını masaya yatırdı

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Türkiye ve KKTC belediyeleri çevre sorunlarını ele aldı
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KKTC’deki çevre sorunları, Türkiye ve KKTC yetkilileri tarafından Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde (KTBB) ele alındı.
K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi. 
KTBB’den verilen bilgiye göre, görüşmede su, kanalizasyon yönetimi ve katı atık konusunda yaşanan sorunlar ele alındı.
Toplantıda KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Hüseyin Hergüner yer aldı.
Görüşmede Mahmut Özçınar, KKTC’deki çevre sorunları hakkında bilgi verdi ve geri dönüşüm noktasında önemli projeler yapıldığını belirtti.
 
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