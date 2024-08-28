Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu KKTC’de

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün sabah saat 10.30’da KKTC’ye geldi.
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Lefkoşa-Girne Anayolu bağlantı noktasına inşa edilecek yonca kavşağın temel atma törenine katılacak Uraloğlu, devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda da bulunacak.
Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi bağlantı yollarını incelemesi ardından adadan ayrılacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.