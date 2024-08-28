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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu KKTC’de

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Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Lefkoşa-Girne Anayolu bağlantı noktasına inşa edilecek yonca kavşağın temel atma törenine katılacak

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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu KKTC’de
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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün sabah saat 10.30’da KKTC’ye geldi.
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Lefkoşa-Girne Anayolu bağlantı noktasına inşa edilecek yonca kavşağın temel atma törenine katılacak Uraloğlu, devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda da bulunacak.
Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi bağlantı yollarını incelemesi ardından adadan ayrılacak.
 
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