Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu KKTC’de

Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Lefkoşa-Girne Anayolu bağlantı noktasına inşa edilecek yonca kavşağın temel atma törenine katılacak

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün sabah saat 10.30’da KKTC’ye geldi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Lefkoşa-Girne Anayolu bağlantı noktasına inşa edilecek yonca kavşağın temel atma törenine katılacak Uraloğlu, devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda da bulunacak.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi bağlantı yollarını incelemesi ardından adadan ayrılacak.

