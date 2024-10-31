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Türkiye Tüketici Örgütleri Konfederasyonu'nun düzenlediği sempozyum yarın GAÜ'de yapılıyor

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Türkiye Tüketici Örgütleri Konfederasyonu'nun düzenlediği sempozyum yarın GAÜ'de yapılıyor
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Türkiye Tüketici Örgütleri Konfederasyonu'nun (TÖK), Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) ev sahipliğinde düzenlediği “Tüketicinin Korunması Alanında Uluslararası İşbirliği Sempozyumu” yarın yapılıyor.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sempozyum, Milenyum Senato Kongre Merkezi'nde yarın 09.00'da başlayıp gün boyu sürecek.
Sempozyumda, "iş birliğinin önemi, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımları yanında, tüketicinin korunması adına ülkelerin tüketici mevzuatlarının güncellenme ihtiyacı, uygulamalar, tüketicilerin ihtiyaç ve talepleri, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, ürün güvenliğinde test-analiz ve kıyaslamanın önemi, günümüzde giderek artan e-ticaret alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri" ele alınacak.
Sempozyum sonuçları kitap olarak da basılacak.
 
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