Türkiye, Teknecik için filtre hibe edecek

Türkiye, KKTC'ye filtre hibe edecek. Teknecik Elektrik Santrali'ne filtre takılması için Türkiye Cumhuriyeti ile protokol imzalanacak



Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile Teknecik Elektrik santrali için protokol imzalanacağını ve santrale filtre takılacağını açıkladı. Üstel takılacak olan filtre sayesinde daha ucuz yakıt alınacağını ve elektrik fiyatlarının da ucuzlayacağını kaydetti.

Üstel'in açıklaması şöyle:

“Teknecik Elektrik Santrali'ne filtre takılması için Türkiye Cumhuriyeti ile protokol imzalanıyor. Türkiye KKTC'ye filtre hibe edecek. Filtre takılınca yüzde 1 değil yüzde 3.5 kükürt oranlı yakıt alınacak. Yüzde 3.5 daha ucuz olduğu için elektrik fiyatlarında da ucuzlama olacak. Filtrenin 6 ay içinde takılması hedefleniyor, 2023 yılında takılacak.

Teknecik Elektrik Santrali'nin tamiratlarını bugüne kadar Finlandiyalı Wartsila şirketi yapıyordu ve çok maliyetli oluyordu. Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu tamiratlar Türkiye'den gelen teknik ekipler tarafından yapılacak ve tamirat maliyetleri ciddi oranda aşağıya çekilecek.”

Başbakan Ünal Üstel, elektrik sayaçlarında yaşanan sıkıntıların da yakıt alımlarında yaşanan bazı oyunlara benzediğini belirterek, bu oyunu da bozduklarını söyledi. Üstel, bugüne kadar elektrik sayaçları ve yazılımların tek bir şirket tarafından yapıldığını ve sıkıntı yaşandığını belirterek, bunun için de Türkiye'den destek aldıklarını, yazılımı Türkiye'den teknik ekiplerin yaptığını, elektrik sayaçlarında da tek şirkete bağlı kalınmayacağını vurguladı.

