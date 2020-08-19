Türkiye tam gaz faaliyette

Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisi, Oruç Reis ve Barbaros sismik araştırma gemileri bölgede faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye, Navtex duyurusunda “Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur” notuyla uyarıda bulundu

Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisi, Oruç Reis ve Barbaros sismik araştırma gemileri bölgede..

Adanın güney batı açıklarında faaliyetlerini sürdüren Yavuz için yeni navtex dün yürürlüğe girdi.

Buna göre Yavuz sondaj gemisi 15 Eylül’e kadar Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmalarına devam edecek. Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak.

Türkiye, Navtex duyurusunda “Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur” notuyla uyarıda bulundu.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Oruç Reis sismik araştırma gemisi de çalışmalarını sürdürüyor.

Kıbrıs adasının batı yönündeki alanda Ataman ve Cengiz Han gemilerinin de katıldığı arama faaliyetleri 23 Ağustos’a kadar devam edecek.

Barbaros sismik araştırma gemisi de 18 Eylül’e kadar adanın doğu açıklarında çalışma yürütecek.

Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak filoya dahil edilen Kanuni de Doğu Akdeniz için sefere hazırlanıyor.

Türk Donanması ve Hava Kuvvetleri gemilerin güvenliğini sağlıyor.

Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yaptığı çıkarma ve Oruç Reis sismik araştırma gemisinin manevraları, Yunanistan gündemindeki sıcaklığını koruyor.

Ankara'nın hamlesine karşılık veremeyen, ABD ve Avrupa Birliği'nden de (AB) beklediği desteği alamayan Atina yönetimi, Türkiye ile yeniden masaya oturmak için bir tarih belirledi.

Bu tarih 24 Ağustos, yani NAVTEX ilanının bitişinden bir gün sonrası. Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin halen Ege ve Akdeniz'e donanma sevkiyatı yaptığını bildiriyor.

Gazeteye göre, Türkiye'nin hamlelerinde önümüzdeki birkaç günde bir değişiklik yaşanmaması halinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs AB'nin 27-28 Ağustos'taki zirvesinde yaptırım talep edecek. Yunan medyası, dün de Türkiye'nin NAVTEX'in bitimine bir haftadan az bir süre kala Oruç Reis araştırma gemisi ve filoyu geri çekeceğine dair bir sinyal olmadığını yazdı.

Yunan medyası, Türkiye'nin Güney Kıbrıs açıklarında yeni bir araştırmaya girişerek Avrupa Birliği'ne (AB) meydan okuduğunu yazıyor. Haberlerde sözü edilen alan, Güney Kıbrıs'ın güneybatısı.

Ankara'nın Doğu Akdeniz'de Kanuni gemisiyle üçüncü bir aramaya hazırlandığını belirten Kathimerini, Rum Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un Türk savaş gemileri tarafından püskürtülen Limnos fırkateyninin kaptanıyla yaptığı konuşmaya da sayfalarında yer verdi.

Habere göre, Bakan Panagiotopoulos Limnos'un kaptanı binbaşı Ioannis Salaries'le yaptığı telsiz görüşmesinde "Adamsın kaptan, tebrik ederim" ifadesini kullandı. 12 Ağustos'ta Oruç Reis'in önünü kesmeye çalışan fırkateyn, Kemal Reis savaş gemisinin devreye girmesiyle geri çekilmişti.

