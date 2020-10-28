Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Kurum, Maraş'ta incelemelerde bulundu

Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte Maraş’ta incelemelerde bulundu

Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum, Maraş’ı tüm dünyanın kullanımına açmak için mücadele verdiklerini belirterek, Maraş’ın alt yapı ve çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaların Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı bünyesinde hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte Maraş’ta incelemelerde bulundu.Konuk Bakan Murat Kurum incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve KKTC’nin siyasi ve ekonomik alanda bir hareket ettiğini, bir bütün olduğunu belirterek, ”Tüm kardeşlik ruhuyla Anavatan Türkiye Tüm Kıbrıs halkının her zaman yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir.”dedi.“46 yıldır kapalı olan ve artık özgürlüğüne kavuşan Kıbrıs Türk halkının prangalarını sökmüş olduğu tüm dünyaya açacağımız Maraş bölgesindeyiz” diyen Kurum, Maraş’ın açılmasına önderlik eden Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Ersin Tatar’a şükranlarını sundu.İki ülke arasında siyasi ve ekonomik alanda bir çok iş birliği olduğunu söyleyen Kurum, geçmişte Akdeniz bölgesinin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Maraş bölgesi için yapılması gereken çalışmaları tüm paydaşlarla incelediklerini kaydetti.Kurum, KKTC ile çevre ve şehircilik alanında da bir çok iş birliği yaptıklarını söyleyerek, “Tarihin en önemli turizm alanlarından olan Maraş bölgesini ihya etme, inşa etme için de bugün bir araya geldik.” dedi.“ERDOĞAN’IN ZİYARETİ ÖNCESİ MARAŞ’IN İHYASINA İLİŞKİN İŞLERİ İNCELEDİK”Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez hemen Türkiye’yi ziyaret ettiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 15 Kasım’da iade-i ziyarette bulunarak Maraş bölgesinde vatandaşlarla bir arada olacağını ifade den Kurum, “Biz de ziyaret öncesinde Maraş bölgesinin ihyasına ilişkin çalışmaları yapılacak işleri yerinde inceledik” şeklinde konuştu.Kurum, Maraş’ı Kıbrıs halkının, tüm dünyanın kullanımına açmak için bir mücadele verdiklerini, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde yanında olduklarını vurgulayarak, “Burada yapılacak çevre düzenlemesine ilişkin, alt yapılara ilişkin çalışmaları da Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı bünyesinde hızlı bir şekilde yapacağız” dedi.DÜZENLEMELER ASLINA UYGUN OLACAK…YÜRÜYÜŞ, BİSİKLET YOLLARI YAPILACAKDüzenlemelerin aslına uygun şekilde gerçekleştirileceğini ifade eden Kurum, peyzaj düzenlemeleri olacağını, buraya gelen vatandaşların güvenli bir şekilde gezmelerini temin edecek yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yapılacağını kaydetti.Kurum, “Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Kıbrıs halkının haklı mücadelesinin yanında olduk bundan sonraki süreçte de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm birimlerimizle birlikte bu heyecana, bu davaya ortak olacağız. Hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz” dedi.