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Türkiye seçime müdahale etmişse bunda ne var?

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KKTC’nin ilk Çalışma Bakanı Hasan Özbaflı,“Türkiye seçime müdahale etmişse bunda ne var, sana ne kardeşim!” diye konuştu

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Türkiye seçime müdahale etmişse bunda ne var?

KKTC’nin ilk Çalışma Bakanı Hasan Özbaflı, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci hakkında değerlendirmeler yaptı.
Konu hakkında konuşan Hasan Özbaflı şöyle dedi:
“Ülkeyi soyan çeteler ülkeyi ve meclisi ele geçirmişse işimiz çok zordur. Kabul edilecek bir şey değil deniyor: Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Türkiye müdahale etti deniyor. Sana ne kardeşim bundan! Türkiye ile kavga edilecek zaman mı? Biz halkız, istersen Türkiye’yi de buradan atabiliriz de mesele bu mu? Halk daima kazanır. Sonuçta ne olacak bizim alternatifimiz var mı?  Kim bizim yanımızda yer alacak? AB mi? Güney Kıbrıs mı?” 
 
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