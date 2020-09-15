banner480
banner69
153 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
56 0
 
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
29 0
74 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
393 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
36 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
15 0
banner460

Türkiye Şans oyunları yeniden ülkede oynatılmaya başlandı

banner476

Türkiye Şans oyunları yeniden ülkede oynatılmaya başlandı
Piyangolar Birimi, Türkiye Şans oyunlarının oynatılmaya başlandığını açıkladı. 
Birimden yapılan açıklamada, TC Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan şans oyunlarının yeni sistem ve makinelerle oynatılmaya başlandığı duyuruldu.
Yeni oyun terminallerinin kurulumu ve çalışmaya başlamasının ardından TC Şans Oyunları oynatılmaya yeni sistemiyle devam ediyor.
Makinelerle oynatılmaya başlanan oyunlar arasında; Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara yer alıyor.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.