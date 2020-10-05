Türkiye'nin yol ve taşımacılığa yatırımları sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, KKTC’de yürütülmekte olan bazı önemli projelere ilişkin videoları kamuoyu ile paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının yeni ve modern yollara layık olduğuna dikkat çekilirken, KKTC toplu taşımacılık sisteminin de modern bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne güçlü desteğini her alanda kesintisiz olarak sürdürdüğü belirtilirken, bu çerçevede, yürütülmekte olan bazı önemli projelere ilişkin videoları bugünden başlayarak kamuoyu ile paylaşacakları kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, KKTC’deki karayolu ağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün KKTC’deki karayolu ağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarının ne durumda olduğunu ilişkin video paylaşıldı.

Aynı zamanda yine aynı sayfadan KKTC toplu taşımacılık sistemini modern bir yapıya kavuşturmak için başlatılan işbirliği çalışmaları çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin tüm bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına yönelik çalışmalarına dair videolar servis edildi.

İşte o görüntüler: