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Türkiye'nin yerli savunma sanayisi ürünleri Lefkoşa'da sergilenecek

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Türkiye'nin yerli savunma sanayisi ürünleri Lefkoşa'da sergilenecek
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa'da gerçekleştirilecek Savunma Sanayii Sergisi'nde Türk savunma sanayisinin yerli ve milli ürünleri yer alacak.
SSB koordinasyonunda, 16 savunma sanayisi firması tarafından, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ürünler sergilenecek.
Sergi, 19-21 Temmuz tarihlerinde ziyaret edilebilecek
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